МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. "Алроса" по итогам 2020 года впервые превзошла De Beers по объему выручки от продаж природных алмазов и бриллиантов, свидетельствуют опубликованные предварительные данные обеих компаний. "Алроса" по итогам прошлого года снизила добычу алмазов на 22%

Ранее в четверг "Алроса" сообщила, что ее выручка от продажи алмазов и бриллиантов в 2020 году, по предварительным данным, снизилась по сравнению с предыдущим годом на 16% и составила 2,802 миллиарда долларов. Выручка от продаж De Beers, в соответствии с предварительными данными, опубликованными компанией по итогам торговых сессий, в 2020 году составила 2,781 миллиарда долларов.

"Исходя из этих данных, можно сказать, что "Алроса" впервые в истории опередила De Beers по размеру выручки от продажи основной продукции – природных алмазов и бриллиантов", – подтвердил РИА Новости представитель российского алмазодобытчика.

В 2019 году выручка от продаж "Алросы" составляла 3,338 миллиарда долларов, De Beers — 4 миллиарда долларов, в 2018 году — 4,507 миллиарда и 5,4 миллиарда соответственно, в 2017 году — 4,266 миллиарда и 5,2 миллиарда. В 2009 году выручка "Алросы" составляла" 2,186 миллиарда долларов, De Beers — 3,233 милларда долларов.

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений.