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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210121/832863169.html
Международные резервы России за неделю сократились на 1,2%
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Международные резервы РФ с 8 по 15 января сократились на 1,2% и составили 590,4 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ. "Объем международных резервов по состоянию на 15... ПРАЙМ, 21.01.2021
россия, международные резервы, новости, экономика, финансы, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 8 по 15 января сократились на 1,2% и составили 590,4 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ.
"Объем международных резервов по состоянию на 15 января составил 590,4 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 7 миллиардов долларов, или на 1,2%, главным образом в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.