МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 8 по 15 января сократились на 1,2% и составили 590,4 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ.

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"Объем международных резервов по состоянию на 15 января составил 590,4 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 7 миллиардов долларов, или на 1,2%, главным образом в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.