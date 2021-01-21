МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 8 по 15 января сократились на 1,2% и составили 590,4 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ. Минфин зафиксировал рост налоговых поступлений от несырьевых отраслей

"Объем международных резервов по состоянию на 15 января составил 590,4 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 7 миллиардов долларов, или на 1,2%, главным образом в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.