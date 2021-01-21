2021-01-21T16:16:24+03:00
2021-01-21T16:16:24+03:00
2021-01-21T16:16:24+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210121/832863214.html
Внешний долг России сократился на $21,3 миллиарда за 2020 год
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Внешний долг РФ в 2020 году уменьшился на 21,3 миллиарда долларов и на 1 января 2021 года составил 470,1 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. "По оценке Банка... ПРАЙМ, 21.01.2021
внешний долг, цб рф, новости, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Внешний долг РФ в 2020 году уменьшился на 21,3 миллиарда долларов и на 1 января 2021 года составил 470,1 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.
"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2021 года составил 470,1 миллиарда долларов, сократившись с начала года на 21,3 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.
По данным регулятора, снижение долговых обязательств перед нерезидентами наблюдалось по всем секторам экономики, при этом наиболее заметным стало уменьшение иностранной задолженности прочих секторов по привлеченным кредитам.