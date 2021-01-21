МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Внешний долг РФ в 2020 году уменьшился на 21,3 миллиарда долларов и на 1 января 2021 года составил 470,1 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2021 года составил 470,1 миллиарда долларов, сократившись с начала года на 21,3 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

По данным регулятора, снижение долговых обязательств перед нерезидентами наблюдалось по всем секторам экономики, при этом наиболее заметным стало уменьшение иностранной задолженности прочих секторов по привлеченным кредитам.