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Число новостроек в США в декабре выросло лучше прогноза
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Количество новых домов в США в декабре выросло на 5,8% по сравнению с пересмотренным показателем ноября и составило 1,669 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли... ПРАЙМ, 21.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Количество новых домов в США в декабре выросло на 5,8% по сравнению с пересмотренным показателем ноября и составило 1,669 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя до 1,56 миллиона с первоначального уровня ноября в 1,547 миллиона. При этом показатель ноября был пересмотрен в сторону повышения — до 1,578 миллиона новостроек.
В то же время число разрешений на строительство в США в декабре выросло на 4,5%, до 1,709 миллиона. Аналитики ожидали, что показатель сократился до 1,604 миллиона разрешений с первоначального уровня ноября в 1,639 миллиона (был пересмотрен до 1,635 миллиона).
Показатель количества новостроек отражает число новых домов, строительство которых уже началось. Необходимость кредитов для строительства жилья обусловливает крайнюю чувствительность этого показателя к уровню процентных ставок в стране. Увеличение объемов строительства свидетельствует о позитивных тенденциях в сфере доходов населения и положительно влияет на динамику в смежных отраслях.