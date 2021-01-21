МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Количество новых домов в США в декабре выросло на 5,8% по сравнению с пересмотренным показателем ноября и составило 1,669 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны. Курс рубля перешел к снижению на санкционной теме

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя до 1,56 миллиона с первоначального уровня ноября в 1,547 миллиона. При этом показатель ноября был пересмотрен в сторону повышения — до 1,578 миллиона новостроек.

В то же время число разрешений на строительство в США в декабре выросло на 4,5%, до 1,709 миллиона. Аналитики ожидали, что показатель сократился до 1,604 миллиона разрешений с первоначального уровня ноября в 1,639 миллиона (был пересмотрен до 1,635 миллиона).

Показатель количества новостроек отражает число новых домов, строительство которых уже началось. Необходимость кредитов для строительства жилья обусловливает крайнюю чувствительность этого показателя к уровню процентных ставок в стране. Увеличение объемов строительства свидетельствует о позитивных тенденциях в сфере доходов населения и положительно влияет на динамику в смежных отраслях.