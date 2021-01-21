МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Размер ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка увеличен в Московской области до 13 317 рублей, сообщили в пресс-службе регионального минсоцразвития. Россиянам напомнили о мерах поддержки семей с детьми в 2021 году

В 2020 году соответствующая выплата составляла 12 688 рублей.

"С 1 января этого года размер ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка увеличен до 13 317 рублей", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства напомнили, что выплата предоставляется семьям, имеющим среднедушевой доход, не превышающий 29 882 рублей, и в случае, если ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года.

"Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка… выплачивается до достижения ребенком возраста трех лет. В Подмосковье такую выплату получают около 30 тысяч семей", — сказала глава ведомства Ирина Фаевская, слова которой приводятся в сообщении.

Подать заявление на выплату можно в управлении соцзащиты или в МФЦ, добавили в пресс-службе. "Необходимо учитывать, что выплата, назначенная до 1 января 2021 года, выплачивается в размере прошлого года — 12 688 рублей", — подчеркнули там.