БРЮССЕЛЬ, 21 янв — ПРАЙМ. Риск новых санкций со стороны Соединенных Штатов в отношении России значительнее при Джо Байдене, однако определенные шаги могут представлять собой и риск для развития отношения США с Евросоюзом, на перезагрузку которых после ухода Дональда Трампа так надеются в ЕС, заявил РИА Новости главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Эксперты рассказали, чего ждать от Байдена российской экономике

Он комментировал недавнее выступление Джанет Йеллен в сенате и ее возможную работу на посту министра финансов США, если эта кандидатура будет утверждена.

"Санкции представляют больший риск при президентстве Байдена, чем при Трампе, и отношение США к России на самом деле также представляет риск для отношений ЕС и США, если США будут продолжать выступать против доступа России к ЕС через энергетический и другой экспорт", — добавил Харди, отвечая на вопрос, могут ли быть расширены антироссийские санкции Штатов при Йеллен.

Как заявил ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, Байден хочет, чтобы власти страны использовали все инструменты для убеждения партнеров в ЕС отказаться от реализации газопровода "Северный поток 2".

В Еврокомиссии до этого заявляли, что ЕС в принципе выступает против введения санкций третьими странами в отношении компаний ЕС, ведущих законный бизнес. Экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву. Европейская политика определяется в Европе, а не в третьих странах, также отмечала ЕК. Байден отменил несколько указов Трампа

Санкции в отношении России со стороны США представляют реальную опасность для рубля, сказал Харди. Однако "компенсировать это в какой-то момент может серьезное восстановление цен на нефть", отметил аналитик.

"Что касается Китая, слова (Йеллен — ред.) были очень конкретными и, очевидно, были сформулированы в координации с другими членами команды Байдена. Они дали понять, что никакого смягчения позиции США в отношении Китая не будет, даже если стиль администрации Байдена будут совершенно другим", — сказал также Харди.