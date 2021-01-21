МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук уверен, что против России введут новые ограничения из-за конфликта в Донбассе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на газету "Вести". Украина стоит на грани "тарифного майдана"

“Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается "агрессору", — заявил дипломат.

Кравчук убежден, что таким способом можно решить конфликт на юго-востоке Украины. При этом он усомнился в возможности вернуть неподконтрольные территории военным путем — "по крайней мере в ближайшее время".