2021-01-21T19:14:36+03:00
2021-01-21T19:14:36+03:00
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На Украине пообещали России "много разнообразных санкций"
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Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук уверен, что против России введут новые ограничения из-за конфликта в Донбассе. Об этом сообщают РИА... ПРАЙМ, 21.01.2021
санкции, украина, россия, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук уверен, что против России введут новые ограничения из-за конфликта в Донбассе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на газету "Вести".
“Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается "агрессору", — заявил дипломат.
Кравчук убежден, что таким способом можно решить конфликт на юго-востоке Украины. При этом он усомнился в возможности вернуть неподконтрольные территории военным путем — "по крайней мере в ближайшее время".