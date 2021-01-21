БРЮССЕЛЬ, 21 янв – ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента по итогам пленарной сессии в четверг большинством голосов приняли резолюцию (которая не носить обязательного характера) в связи с арестом в России Алексея Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с задержанием оппозиционера. Меркель прокомментировала санкции против "Северного потока 2"

Итоги голосования озвучили в ходе телетрансляции из зала ЕП. За резолюцию проголосовал 581 депутат, против – 50, воздержались – 44.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

Резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов. Что касается санкций ЕС, то их инициируют, обсуждают и утверждают в рамках Совета Европейского союза, а также на встречах глав государств и правительств.

"Европарламент призывает ЕС, государства-члены критически пересмотреть сотрудничество с Россией на разных платформах внешней политики, в том числе по таким проектам как "Северный поток 2", завершению которого ЕС должен препятствовать незамедлительно", — говорится в документе.

Европарламент также требует от России незамедлительного и безусловного освобождения Алексея Навального и всех лиц, задержанных в контексте его возвращения в Россию. Речь идет о журналистах, членах его команды и поддерживающих его гражданах.

Европейский парламент в резолюции подчеркивает, что намерен внимательно отслеживать ситуацию вокруг Алексея Навального его физического и психологического здоровья, за которое российские власти несут исключительную ответственность. Эксперт оценил санкции США против трубоукладчика "Северного потока 2"

Европарламент также призывает Совет ЕС сформировать активную позицию по этому вопросу на предстоящих заседаниях, чувствительно усилить ограничительные меры ЕС в отношении России, в том числе ввести санкции против физических и юридических лиц, причастных к принятию решения о задержании и заключении под стражу Алексея Навального.

"Призывает Совет ЕС ввести санкции против российских олигархов, связанных с режимом, членов ближнего круга президента (РФ Владимира) Путина, активных пропагандистов в СМИ, имеющих активы в Европейском союзе и возможность свободно передвигаться по территории государств-членов ЕС", — указывается в документе. В Европарламенте также полагают, что санкции могут распространяться на членов семей указанных лиц.

Европарламент также предлагает ЕС выработать новую стратегию в отношении России, основанную на поддержке гражданского общества.

В сентябре прошлого года Европарламент также принял резолюцию в связи с ситуацией вокруг предполагаемого отравления Навального, тогда также предлагалось немедленно остановить реализацию "Северного потока 2" и пересмотреть отношения ЕС с РФ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что ЕС не может препятствовать завершению проекта "Северный поток 2", поскольку он реализуется частными компаниями. При этом, он подчеркнул, что это не означает, что Евросоюз отказывается от стремления диверсифицировать свои источники энергии.

Навальный в настоящее время находится под стражей в СИЗО в ожидании заседания суда, на котором будет решено, заменять ли ему условный срок реальным. Его задержали в минувшее воскресенье в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением.