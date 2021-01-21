ВАШИНГТОН, 22 янв – ПРАЙМ. Кандидат на пост главы минфина США Джанет Йеллен заявила, что поддерживает жесткие санкции против "российских игроков" за Крым и другие угрозы, сообщила в четверг профильный корреспондент агентства Bloomberg Салеха Мосин со ссылкой на письменные ответы Йеллен сенаторам. Эксперт оценил риск новых антироссийских санкций при Байдене

"Я привержена неукоснительному выполнению санкций, направленных на российских игроков за территориальную агрессию на восточной Украине и Крыму и другие угрозы национальной безопасности США", — процитировала она в Twitter ответ Йеллен.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.