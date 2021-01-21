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https://1prime.ru/state_regulation/20210121/832865463.html
Будущая глава минфина США заявила о приверженности санкциям против России
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Кандидат на пост главы минфина США Джанет Йеллен заявила, что поддерживает жесткие санкции против "российских игроков" за Крым и другие угрозы, сообщила в четверг профильный... ПРАЙМ, 21.01.2021
санкции, сша, джанет йеллен, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 22 янв – ПРАЙМ. Кандидат на пост главы минфина США Джанет Йеллен заявила, что поддерживает жесткие санкции против "российских игроков" за Крым и другие угрозы, сообщила в четверг профильный корреспондент агентства Bloomberg Салеха Мосин со ссылкой на письменные ответы Йеллен сенаторам.
"Я привержена неукоснительному выполнению санкций, направленных на российских игроков за территориальную агрессию на восточной Украине и Крыму и другие угрозы национальной безопасности США", — процитировала она в Twitter ответ Йеллен.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.