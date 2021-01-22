Компаниям могут дать налоговые льготы за оплату отдыха сотрудников
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Российским предприятиям, оплачивающим своим сотрудникам отдых на курортах, могут предоставить налоговые льготы, пишет "Парламентская газета".
Соответствующий законопроект планируется рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в январе.
Авторы инициативы предлагают предоставить работодателям возможность заключать договоры на полную или частичную оплату проживания, питания и лечения сотрудников напрямую с санаторно-курортными организациями, а не только с туроператорами.
Компания при этом сможет учитывать такие затраты в составе расходов на оплату труда при расчете налога на прибыль организаций.
Та же норма будет касаться оплаты санаторно-курортного отдыха не только самих работников, но и членов их семей. Кроме того, под налоговые льготы подпадут случаи, когда работодатель не оплачивает услуг по санаторно-курортному лечению, а компенсирует расходы, которые полностью или частично понесли работники — включая, в частности, расходы на проживание и питание.
Предусматривается также освобождение от НДФЛ доходов в виде стоимости оплаченных компанией в пользу сотрудников и членов их семей услуг санаторно-курортных организаций однократно в одном налоговом периоде.
Как отмечается, предлагаемые меры повысят доступность услуг санаторно-курортного лечения для более широкого круга граждан.
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