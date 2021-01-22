МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Российским предприятиям, оплачивающим своим сотрудникам отдых на курортах, могут предоставить налоговые льготы, пишет "Парламентская газета". Россиянам могут предоставить налоговый вычет за занятия фитнесом

Соответствующий законопроект планируется рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в январе.

Авторы инициативы предлагают предоставить работодателям возможность заключать договоры на полную или частичную оплату проживания, питания и лечения сотрудников напрямую с санаторно-курортными организациями, а не только с туроператорами.

Компания при этом сможет учитывать такие затраты в составе расходов на оплату труда при расчете налога на прибыль организаций.

Та же норма будет касаться оплаты санаторно-курортного отдыха не только самих работников, но и членов их семей. Кроме того, под налоговые льготы подпадут случаи, когда работодатель не оплачивает услуг по санаторно-курортному лечению, а компенсирует расходы, которые полностью или частично понесли работники — включая, в частности, расходы на проживание и питание.

Предусматривается также освобождение от НДФЛ доходов в виде стоимости оплаченных компанией в пользу сотрудников и членов их семей услуг санаторно-курортных организаций однократно в одном налоговом периоде.

Как отмечается, предлагаемые меры повысят доступность услуг санаторно-курортного лечения для более широкого круга граждан.

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