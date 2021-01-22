МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Власти Москвы обратились федеральному правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, Минэкономразвития поддержало это предложение, сообщил РИА Новости заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Компаниям могут дать налоговые льготы за оплату отдыха сотрудников

"Мы регулярно встречаемся с представителями бизнеса в рамках Стратегического совета, предлагая предприятиям различные меры поддержки, в том числе, регуляторного характера. Так, мы обратились к федеральному правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, что позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть этот сложный период", — сообщил Ефимов.

Заммэра отметил, что Минэкономразвития поддержало это предложение.

Ефимов добавил, что в связи с коронавирусом и действующими ограничениями ресторанный бизнес переживает сложный период.

"На протяжении длительного времени в сфере общепита снижены обороты — мы наблюдаем периодический рост посещаемости или заказов навынос, затем снижение. Совершенно очевидно, что 2020 и 2021 нельзя будет назвать успешными для этой отрасли", — отметил заммэра.

По его словам, ресторанный бизнес входит в число наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей, на которые распространяются меры поддержки московского правительства.

Всего в период пандемии правительство Москвы утвердило пять антикризисных пакетов общим объемом порядка 90 миллиардов рублей.

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