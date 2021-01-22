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Россиянам могут предоставить налоговый вычет за занятия фитнесом
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Россиянам, которые занимаются физкультурой, могут предоставить социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), пишет "Парламентская газета". Госдума в январе... ПРАЙМ, 22.01.2021
фитнес, налоговый вычет, госдума, новости, экономика, налоги, бизнес, потребрынок
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Россиянам, которые занимаются физкультурой, могут предоставить социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), пишет "Парламентская газета".
Госдума в январе планирует рассмотреть в первом чтении соответствующие поправки в Налоговый кодекс.
По действующему законодательству социальный налоговый вычет можно получить, в частности, при оплате услуг в сфере образования, а также за покупку лекарств. Если предложения будут поддержаны, на эту льготу смогут рассчитывать и россияне, занимающиеся физкультурой и спортом.
Вычет предложено предоставлять в размере фактических затрат налогоплательщика на физкультурные услуги. При этом он должен составлять не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Таким образом, максимальный размер льготного возмещения может составить 15,6 тысячи рублей.
Претендовать на вычет можно будет при выполнении двух условий. Во-первых, эти физкультурно-оздоровительные услуги должны быть одобрены правительством. Во-вторых, физкультурно-спортивные организации должны входить в список, сформированный Минспорта России.
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