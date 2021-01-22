МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Россиянам, которые занимаются физкультурой, могут предоставить социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), пишет "Парламентская газета". Комитет Госдумы одобрил проект об онлайн-вычетах по НДФЛ

Госдума в январе планирует рассмотреть в первом чтении соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

По действующему законодательству социальный налоговый вычет можно получить, в частности, при оплате услуг в сфере образования, а также за покупку лекарств. Если предложения будут поддержаны, на эту льготу смогут рассчитывать и россияне, занимающиеся физкультурой и спортом.

Вычет предложено предоставлять в размере фактических затрат налогоплательщика на физкультурные услуги. При этом он должен составлять не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Таким образом, максимальный размер льготного возмещения может составить 15,6 тысячи рублей.

Претендовать на вычет можно будет при выполнении двух условий. Во-первых, эти физкультурно-оздоровительные услуги должны быть одобрены правительством. Во-вторых, физкультурно-спортивные организации должны входить в список, сформированный Минспорта России.

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