МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Почти треть россиян не согласны платить за высшее образование, при этом лишь 7% опрошенных уверены, что хорошее высшее образование можно получить только за деньги, говорится в исследовании банка "ФК Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Кабмин утвердил правила работы сервиса для поступления в вуз онлайн

"Около 31% россиян не согласны платить за высшее образование для себя или детей ни при каких условиях. Больше всего категорических противников платных вузов в Южном федеральном округе (37%) и на Северном Кавказе (36%), меньше всего на Дальнем Востоке (19%) и в Санкт-Петербурге (26%)", — сказано в исследовании.

При необходимости готовы платить за высшее образование 62% опрошенных. Меньше всего эта точка зрения распространена на Северном Кавказе (51%), больше всего – на Дальнем Востоке (69%) и в Санкт-Петербурге (67%).

"Еще 7% респондентов считают, что хорошее высшее образование можно получить только за деньги. Наибольшая доля сторонников этой точки зрения на Дальнем Востоке и Северном Кавказе (по 13%), меньше всего их в Приволжском (4%) и Северо-Западном (5%) федеральном округах", — добавляют эксперты.

Несмотря на то, что более двух третей россиян согласны платить за высшее образование, брать на эти цели кредиты готовы менее половины опрошенных — 42%. Остальные россияне заявили, что не брали и не возьмут кредит на образование.

Банк "Открытие" проводил опрос 14-19 января методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Читайте также:

Названы технологии, переживающие расцвет в условиях пандемии