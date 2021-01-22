МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в декабре снизились на 1,2% в годовом выражении против дефляции в 0,9% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Эксперты сказали, что будет с экономикой в новом году

В месячном выражении потребительские цены в стране понизились на 0,1% после снижения на 0,4% в ноябре.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в декабре уменьшились в годовом выражении на 1%, в то время как аналитики ожидали снижения на 1,1%. В месячном исчислении базовые потребительские цены в декабре не изменились.

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