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Дефляция в Японии в 2020 году составила 1,2%
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Потребительские цены в Японии в декабре снизились на 1,2% в годовом выражении против дефляции в 0,9% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства... ПРАЙМ, 22.01.2021
дефляция, япония, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в декабре снизились на 1,2% в годовом выражении против дефляции в 0,9% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
В месячном выражении потребительские цены в стране понизились на 0,1% после снижения на 0,4% в ноябре.
Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в декабре уменьшились в годовом выражении на 1%, в то время как аналитики ожидали снижения на 1,1%. В месячном исчислении базовые потребительские цены в декабре не изменились.
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