МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Снижение или полная отмена НДС поможет многим российским предприятиям общественного питания, заявил РИА Новости глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства, Игорь Бухаров.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов сообщил РИА Новости, что власти Москвы обратились к федеральному правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса. Ефимов отметил, что Минэкономразвития поддержало это предложение. Министерство финансов планирует отмену НДС на золото с 2022 года

"Во всех крупных городах, плюс сетевым предприятиям, это всем поможет, еще это поможет и так называемой организации питания в организованных коллективах", — сказал Бухаров.

Глава объединения также отметил, что Федерация рестораторов обсуждает облегчение налогообложения для отрасли совместно с властями Москвы и рядом федеральных ведомств уже несколько лет. Бухаров добавил, что ФРиО выделяет четыре позиции, по которым необходимы преобразования.

"Изменение законодательства, которое учитывает полностью все проблемы предприятий гостеприимства, в том числе гостиничного и ресторанного бизнеса, контрольно-надзорной деятельности, изменение налогообложения, плюс, работа с кадрами — повышение квалификации", — перечислил собеседник агентства. Россия получила шанс закрепиться на азиатском рынке нефти

Оборот общественного питания в России в 2020 году стал снижаться из-за ограничений на фоне распространения коронавируса. Уменьшение показателя в годовом выражении в марте произошло впервые с апреля 2017 года. При этом падение ресторанного рынка на 52,9% в мае, когда ограничения на работу ресторанов еще сохранялись, стало рекордным за все время наблюдений.