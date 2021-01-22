МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Россия с начала 2020-2021 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2020 года) по 14 января экспортировала 26,3 миллиона тонн пшеницы, что на 22,6% выше показателя на аналогичную дату прошлого сезона, говорится в мониторинге Минсельхоза РФ.

По оперативным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ (без учета данных о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за ноябрь и декабрь), всего в текущем сельхозгоду из России по состоянию на 14 января было экспортировано 31,5 миллиона тонн зерновых культур, что на 28,8% выше показателя за аналогичный период прошлого сезона. Россия получила шанс закрепиться на азиатском рынке нефти

Поставки ячменя увеличились в 2,1 раза и составили 3,7 миллиона тонн, экспорт кукурузы вырос на 21,4% — до 1,2 миллиона тонн.

Экспорт зерна из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года) составил 41,7 миллиона тонн, пшеницы — 33,2 миллиона тонн. Минсельхоз РФ ожидает, что в 2020-2021 сельхозгоду экспорт зерна составит 45 миллионов тонн, пшеницы — 35 миллионов. Вице-премьер Виктория Абрамченко в октябре заявила, что экспорт зерна в сезоне 2020-2021 годов может составить порядка 50 миллионов тонн.