МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы отказался вернуть прокурору дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате, и назначил его к рассмотрению по существу 2 февраля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина. Глава AmCham рассказал, как освобождение Калви влияет на инвестиции

"Суд назначил дело к слушанию по существу на 2 февраля", — сказала собеседница агентства. Заседание запланировано в открытом режиме, но пустят ли журналистов, станет известно позднее.

Сегодня в суде продолжается предварительное слушание. Защита настаивала на возврате дела в прокуратуру для устранения нарушений.

На первом заседании по существу, как ожидается, прокурор огласит фабулу предъявленных обвинений, после чего подсудимые выразят свое отношение к нему. Затем суд перейдет к исследованию доказательств и допросу свидетелей.

Ранее суд продлил Калви и другим подсудимым запрет определенных действий. В рамках данной меры Калви запрещено покидать дом ночью, общаться с другими фигурантами дела за пределами судебного разбирательства и находиться в зданиях компаний, которые фигурировали в сделке, ставшей поводом для уголовного преследования.

Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.

Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает.