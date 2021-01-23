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В Черное море зашел ракетный эсминец США
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Силы Черноморского флота ведут слежение за вооруженным крылатыми ракетами эсминцем США "Дональд Кук", зашедшим в субботу в Черное море, сообщили журналистам в Национальном центре... ПРАЙМ, 23.01.2021
минобороны рф, сша, россия, новости, экономика, впк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Силы Черноморского флота ведут слежение за вооруженным крылатыми ракетами эсминцем США "Дональд Кук", зашедшим в субботу в Черное море, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ).
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Дональд Кук" ВМС США, зашедшего 23 января 2021 года в акваторию Черного моря", — отметили в Центре.