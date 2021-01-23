МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Силы Черноморского флота ведут слежение за вооруженным крылатыми ракетами эсминцем США "Дональд Кук", зашедшим в субботу в Черное море, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ).

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Дональд Кук" ВМС США, зашедшего 23 января 2021 года в акваторию Черного моря", — отметили в Центре.