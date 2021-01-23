2021-01-23T22:57:12+03:00
2021-01-23T22:57:12+03:00
2021-01-23T22:57:12+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210123/832875584.html
На Украине назвали главного импортера отечественного зерна
Экономика
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Китай назван крупнейшим потребителем украинского зерна в мире. Об этом рассказала Газета.ru со ссылкой на сайт Украинской зерновой ассоциации. По ее данным, общий экспорт зерновых... ПРАЙМ, 23.01.2021
сельское хозяйство, китай, украина, новости, мировая экономика, экономика, сельское хозяйство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Китай назван крупнейшим потребителем украинского зерна в мире. Об этом рассказала Газета.ru со ссылкой на сайт Украинской зерновой ассоциации.
По ее данным, общий экспорт зерновых Украины в Китай с июля 2020 года до сегодняшнего дня достиг уже 6,9 миллионов тонн.
Отмечается, что в этом году страна собрала урожай в 65 миллионов тонн зерна (почти на 10 миллионов тонн меньше, чем в прошлом), из-за этого правительство и экспортеры зерна подписали меморандум об ограничении объемов продаж за границу.