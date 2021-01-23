МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Китай назван крупнейшим потребителем украинского зерна в мире. Об этом рассказала Газета.ru со ссылкой на сайт Украинской зерновой ассоциации. Центробанк Украины оценил падение экономики страны в 2020 году

По ее данным, общий экспорт зерновых Украины в Китай с июля 2020 года до сегодняшнего дня достиг уже 6,9 миллионов тонн.

Отмечается, что в этом году страна собрала урожай в 65 миллионов тонн зерна (почти на 10 миллионов тонн меньше, чем в прошлом), из-за этого правительство и экспортеры зерна подписали меморандум об ограничении объемов продаж за границу.