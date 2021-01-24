МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что единый ковидный паспорт невозможно согласовать для всех стран из-за слишком большого числа нюансов. Россияне выразили свое отношение к COVID-паспортам

"Да мне кажется, что это… невозможно согласовать по определению, ведь не случайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат — жёлтая лихорадка ", — сказала Голикова в эфире телеканала "Россия 24".

По словам вице-премьера, о едином документе очень сложно договориться, потому что существует огромное количество нюансов. Опираться надо на ВОЗ, которая вырабатывает международные правила в этой части, полагает она.

Как сообщалось ранее, Голикова считает, что международные "паспорта вакцинации" ограничили бы передвижение людей, такой подход недопустим.

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