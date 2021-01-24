2021-01-24T00:56:05+03:00
2021-01-24T00:56:05+03:00
2021-01-24T00:56:05+03:00
2021
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Голикова оценила перспективы создания международного COVID-паспорта
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что единый ковидный паспорт невозможно согласовать для всех стран из-за слишком большого числа нюансов. "Да мне кажется, что это…... ПРАЙМ, 24.01.2021
татьяна голикова, коронавирус, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что единый ковидный паспорт невозможно согласовать для всех стран из-за слишком большого числа нюансов.
"Да мне кажется, что это… невозможно согласовать по определению, ведь не случайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат — жёлтая лихорадка ", — сказала Голикова в эфире телеканала "Россия 24".
По словам вице-премьера, о едином документе очень сложно договориться, потому что существует огромное количество нюансов. Опираться надо на ВОЗ, которая вырабатывает международные правила в этой части, полагает она.
Как сообщалось ранее, Голикова считает, что международные "паспорта вакцинации" ограничили бы передвижение людей, такой подход недопустим.
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