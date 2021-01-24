МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Правительство распределит между регионами 4,7 миллиарда рублей для поддержки мукомолов и хлебопёков, сообщает пресс-служба кабмина.

Распоряжение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный кабмином по поручению президента России Владимира Путина. Ранее глава государства указал на необходимость своевременно реагировать на удорожание базовых продуктов. Запустить не значит заработать. Кто и как поделит "Северный поток 2"

"Между регионами распределят 4,7 миллиардов рублей для стабилизации цен на хлебобулочные изделия. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

В конце декабря было принято решение, что 2,9 миллиарда рублей из этой суммы пойдёт на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 миллиарда рублей – на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям. Довести средства до получателей поручено Минсельхозу.