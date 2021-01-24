2021-01-24T13:09:37+03:00
2021-01-24T13:09:37+03:00
2021-01-24T13:09:37+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20210124/832876627.html
Правительство поддержит мукомолов и хлебопёков в регионах
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Правительство распределит между регионами 4,7 миллиарда рублей для поддержки мукомолов и хлебопёков, сообщает пресс-служба кабмина. Распоряжение входит в комплекс мер по... ПРАЙМ, 24.01.2021
сельское хозяйство, правительство, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Правительство распределит между регионами 4,7 миллиарда рублей для поддержки мукомолов и хлебопёков, сообщает пресс-служба кабмина.
Распоряжение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный кабмином по поручению президента России Владимира Путина. Ранее глава государства указал на необходимость своевременно реагировать на удорожание базовых продуктов.
"Между регионами распределят 4,7 миллиардов рублей для стабилизации цен на хлебобулочные изделия. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
В конце декабря было принято решение, что 2,9 миллиарда рублей из этой суммы пойдёт на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 миллиарда рублей – на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям. Довести средства до получателей поручено Минсельхозу.