ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет в дистанционном формате, глава государства также пообщается со студентами российских вузов, проведет совещание с кабмином и посетит музей Великой Отечественной войны в Москве, сообщил телеканал "Россия 1". Путин оценил ситуацию на рынке труда

"На неделе президент проведёт новое совещание с членами правительства и также, по нашей информации, выступит на всемирном Давосском экономическом форуме, который на этот раз по понятным причинам пройдет в дистанционном формате", — сообщил телеканал в программе "Москва. Кремль. Путин".

Кроме этого, в Татьянин день Путин пообщается со студентами российских вузов, а в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады президента будут ждать в музее Великой Отечественного войны в Москве, где открылась новая экспозиция, дополняет телеканал.