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Владимир Путин выступит на Давосском форуме
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Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет в дистанционном формате, глава государства также пообщается со... ПРАЙМ, 24.01.2021
давосский форум, путин, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет в дистанционном формате, глава государства также пообщается со студентами российских вузов, проведет совещание с кабмином и посетит музей Великой Отечественной войны в Москве, сообщил телеканал "Россия 1".
"На неделе президент проведёт новое совещание с членами правительства и также, по нашей информации, выступит на всемирном Давосском экономическом форуме, который на этот раз по понятным причинам пройдет в дистанционном формате", — сообщил телеканал в программе "Москва. Кремль. Путин".
Кроме этого, в Татьянин день Путин пообщается со студентами российских вузов, а в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады президента будут ждать в музее Великой Отечественного войны в Москве, где открылась новая экспозиция, дополняет телеканал.