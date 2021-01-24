КИЕВ, 24 янв — ПРАЙМ. Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко дал прогноз на 2021 год, согласно которому украинская экономика начнет восстанавливаться вследствие положительных тенденций на внешних рынках и монетарной политике НБУ, передает пресс-служба офиса главы государства.

"Если говорить вообще о 2021, мы ожидаем, что это будет год экономического роста, год постепенного восстановления и всей глобальной экономики, и, конечно, украинской экономики", — цитирует Устенко пресс-служба.

Советник главы государства обратил внимание на то, что Украина значительно зависит от ситуации на внешних рынках, и любые изменения там сразу оказывают влияние на всех так называемых малых открытых экономиках, к которым относится и украинский.

"Но ожидания на 2021 положительные", — сказал Устенко. Украина зафиксировала стоимость газа для населения

По его словам, в последние месяцы на внешних рынках росли цены на те сырьевые группы, которые экспортирует Украина, в частности металлы и продукцию сельского хозяйства, и ожидается, что такая ситуация сохранится и в будущем. Также стала лучше ситуация и на мировых финансовых рынках.

"В то же время наше государство должно серьезно подойти к выполнению своего "домашнего задания", в частности в части создания качественного инвестклимата, защиты права собственности, улучшения судебной системы и других", — говорится в сообщении.

По его словам, важным стимулом для экономического развития будет Национальный банк, который, как он предполагает, будет продолжать "относительно мягкую монетарную политику". Устенко напомнил, что на прошлой неделе монетарный совет НБУ оставил учетную ставку без изменений. Она остается на исторически низком уровне за все время независимости — 6%.

Еще одним дополнительным импульсом для экономического роста, по словам советника президента, могут быть государственные программы стимулирования экономики, такие как "Большая стройка", и сооружение крупных инфраструктурных объектов, ведь это способствует появлению рабочих мест, поддерживает отечественное машиностроение и прочее. Кроме того, есть прогноз, что в 2021 году мир выйдет из кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Россия получила шанс закрепиться на азиатском рынке нефти

"Восстановительная траектория будет в 2021 году на уровне 4-4,5% роста. Возможно, рост будет даже больше, если удастся активно привлекать в экономику инвестиционный ресурс — и не только извне, но и внутри страны", — считает советник президента.

Парламент Украины ранее принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%. Документ предусматривает среднемесячную зарплату в 13,6 тысячи гривен (около 485 долларов). Курс гривны, согласно проекту бюджета, в этом году составит 29,1 гривны за доллар вместо 27 гривен за доллар в 2020 году. Проект бюджета предусматривает расходы на оборону и безопасность в размере 5,93% ВВП. Показатель на 2020 год составлял 5,45% ВВП. На борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 в этом году в бюджете предусмотрено 19,4 миллиарда гривен (692 миллиона долларов).