МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан накануне совета глав МИД ЕС в Брюсселе выступил за "действенные" санкции в отношении РФ в связи с делом Алексея Навального.

Министр напомнил, что в понедельник пройдет встреча министров иностранных дел ЕС, на которой, в том числе, будет обсуждаться ситуация с арестом Навального и тема санкций в отношении РФ.

"Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете", — сказала Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter, отвечая на вопрос о необходимости усиления санкций в отношении РФ.

МИД России до этого посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Участники спешно покидают "Северный поток 2", чем это грозит

Французский министр в очередной раз призвал пролить свет на обстоятельства дела Навального, а также раскритиковал действия сотрудников правоохранительных органов на субботних несогласованных акциях протеста в России, назвав задержания "отказом от верховенства права" и сказав, что такое недопустимо.

Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее заявлял, что не увидел нарушений во время задержаний на незаконных акциях в субботу, и призвал расследовать призывы к несовершеннолетним участвовать в этих несогласованных акциях.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники оппозиционера Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. До проведения акций в городах России Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".