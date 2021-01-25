МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Внутриполитический блок Кремля провел семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, на котором были названы лидеры и аутсайдеров по уровню доверия среди глав регионов, пишет РБК со ссылкой на трех участников мероприятия. Названы причины бюджетного дефицита у большинства российских регионов

Сообщается, что в список лидеров по уровню доверия главе региона вошли Чечня, Адыгея, Курганская и Курская области, а также ЯНАО. Ими руководят соответственно Рамзан Кадыров, Мурат Кумпилов, Вадим Шумков, Роман Старовойт и Дмитрий Артюхов.

В списке аутсайдеров — Республика Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область. Регионы возглавляют Валентин Коновалов, Владимир Сипягин, Михаил Дягтерев, Александр Усс и Сергей Цивилев соответственно.

Оценку руководству регионов давали в рамках общей для внутриполитического блока Кремля и внутриполитических блоков региональных администраций системы KPI. Ее ввели в начале 2019 года. В частности, были введены KPI по уровню доверия власти — президенту и губернатору, отдельно существует KPI по выборам.

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