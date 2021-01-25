МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр немецкой земли Бранденбург Маттиас Платцек заявил о важности возобновления взаимовыгодных отношений между Москвой и Брюсселем. Своим мнением он поделился в интервью RND. Президент Польши призвал к новым антироссийским санкциям

По его словам, нужно начать работу над совместной с Москвой архитектурой безопасности на равных условиях. Политик предупредил, что если этого не будет сделано, то Европа может подтолкнуть Россию к дальнейшему сближению с Китаем.

"Потом, если в США снова изберут "неправильного" президента — а такое может произойти — мы, европейцы, можем внезапно оказаться в полном одиночестве в этом мире", — отметил Платцек.

Он считает, что у стран ЕС не получится решить стоящие перед ними сложные вопросы без участия России. Платцек уточнил, что в сферу таких насущных вопросов входит борьба с терроризмом, изменение климата, безопасность на Ближнем и Среднем Востоке, проблема беженцев, разоружение.

"Между нами и Россией нет океана. И одного этого уже достаточно, чтобы заботиться об улучшении отношений", — подчеркнул он.

Платцек уверен, что пришло время для того, чтобы переосмыслить политику санкций против России. По его словам, такие ограничения причинили вред обеим сторонам, а также повлекли ухудшение политических отношений и рост угрозы военного обострения.

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