БЕРЛИН, 24 янв — ПРАЙМ. Координатор правительства Германии по делам с Россией Йоханн Заатхофф, входящий в правящую коалицию Социал-демократической партии, высказался против новых санкций в отношении России и призвал не связывать судьбу "Северного потока 2" с арестом Алексея Навального.

Издание Saarbrücker Zeitung опубликовало отрывки интервью с ним, которое выйдет в понедельник. Вопрос введения новых санкций обсуждается в Евросоюзе на фоне ареста Навального.

Так, Европарламент из-за этого принял резолюцию, в которой потребовал от Евросоюза "незамедлительно воспрепятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничения против РФ в связи с задержанием оппозиционера. Эксперты оценили заявление о возможной приостановке "Северного потока 2"

В опубликованных 24 января отрывках интервью Заатхофф прокомментировал отношения с Россией. Он считает, что не нужно вводить новые санкции, так как "это не решает проблем". Кроме того, он призвал не связывать судьбу "Северного потока 2" с арестом Навального: "Эти две темы не связаны друг с другом", считает политик.

При этом, Заатхофф заявил медиагруппе RND, что призывает освободить всех задержанных на несогласованных акциях в российских городах.

"Когда люди на демонстрациях хотят выразить свое мнение, они должны делать это без боязни государственного насилия, ареста или других репрессий. Немедленное освобождение мирных демонстрантов и Алексея Навального было бы первым шагом, чтобы восстановить утраченное доверие (к властям РФ)", — заявил Заатхофф.

Глава фракции центристов в Европарламенте, член правящей в ФРГ партии Христианско-демократический союз Манфред Вебер в свою очередь заявил RND о необходимости для ЕС принять санкции против РФ.

"Главы МИД ЕС (они в понедельник, 25 января, проведут переговоры и могут обсудить арест Навального — ред.) не должны делать вид, что ничего не происходит, и ограничиваться общими призывами. Расчет российского руководства не должен реализоваться. ЕС должен давить на те места, которые для системы Путина являются наиболее болезненными — по деньгам", — добавил он. Участники спешно покидают "Северный поток 2", чем это грозит

Вебер, который стоял за принятием резолюции Европарламента с призывом ввести санкции против РФ, отметил, в частности, что денежные потоки окружения Путина в Европе должны быть прекращены, а остановка проекта "Северный поток 2" должна "оставаться на столе". "То, как сейчас обходятся с российской оппозицией, является мерилом будущих отношений между ЕС и Россией", — пояснил Вебер.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку".

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.

Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия. По словам Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

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