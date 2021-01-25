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Обсуждаемый запрет на прямой перевод взысканных по исполнительным листам средств за рубеж может негативно отразиться на привлекательности российской экономики для иностранных... ПРАЙМ, 25.01.2021
средства, суд, запрет, инвестиции, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Обсуждаемый запрет на прямой перевод взысканных по исполнительным листам средств за рубеж может негативно отразиться на привлекательности российской экономики для иностранных инвесторов — они потеряют надежду на судебную защиту своих прав, сообщил "Прайм" член Общественного Совета при Минюсте РФ, адвокат Рубен Маркарьян.
"К сожалению, Россия и так стоит не на первом месте по инвестиционной привлекательности для иностранных инвесторов. Сложившееся о нашем рынке мнение за рубежом негативное. По мнению многих инвесторов, если есть связи — работаешь с обычным риском, если нет — риски растут", — сказал он.
В цивилизованных странах суд — единственный инструмент защиты интересов бизнеса. В случае реализации законодательной инициативы честные иностранные инвесторы могут предположить, что даже суд им не поможет — они окажутся предоставлены сами себе, полагает адвокат.
По данным РБК, в России обсуждается возможность введения запрета на прямой перевод взысканных денег за границу через исполнительные документы с целью перекрытия одного из крупнейших каналов вывода денег за рубеж. Сообщается, что перевод денег по исполнительным листам может быть ограничен российской юрисдикцией. Для получения возмещения по исполнительному листу нерезидент — компания или гражданин — должны будут иметь счет в российской кредитной организации.