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2021
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Россия увеличила выпуск пива и сигарет
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Производство пива (кроме отходов пивоварения) в России в 2020 году увеличилось на 3,3% по сравнению с предыдущим годом, выпуск сигарет увеличился на 1%, следует из материалов... ПРАЙМ, 25.01.2021
производство, сигареты, пиво, новости, экономика, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Производство пива (кроме отходов пивоварения) в России в 2020 году увеличилось на 3,3% по сравнению с предыдущим годом, выпуск сигарет увеличился на 1%, следует из материалов Росстата.
В целом в прошлом году в стране было произведено 795 миллионов декалитров пива и 231 миллиард штук сигарет. В декабре выпуск пива увеличился на 9,9% по сравнению с декабрем 2019 года и на 11% по сравнению с ноябрем 2020 года. Производство сигарет в декабре снизилось на 5,8% в годовом выражении и на 17% — в месячном.
Производство минеральных и питьевых вод в декабре увеличилось на 1,8% в годовом выражении и на 13,2% — в месячном. За январь-декабрь было выпущено 15,2 миллиарда полулитров воды, что на 2,4% больше уровня предыдущего года.
В целом производство напитков в РФ в 2020 году увеличилось на 1,1% к 2019 году, в декабре — на 0,8% в годовом выражении и на 5,9% — в месячном. Изготовление табачных изделий в прошлом году выросло на 2,4% относительно 2019 года, в декабре выпуск уменьшился на 5,1% к декабрю 2019 года и на 17,8% по сравнению с ноябрем 2020 года.
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