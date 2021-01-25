МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Производство пива (кроме отходов пивоварения) в России в 2020 году увеличилось на 3,3% по сравнению с предыдущим годом, выпуск сигарет увеличился на 1%, следует из материалов Росстата. Продажи вина и шампанского в России в июне росли быстрее, чем продажи водки

В целом в прошлом году в стране было произведено 795 миллионов декалитров пива и 231 миллиард штук сигарет. В декабре выпуск пива увеличился на 9,9% по сравнению с декабрем 2019 года и на 11% по сравнению с ноябрем 2020 года. Производство сигарет в декабре снизилось на 5,8% в годовом выражении и на 17% — в месячном.

Производство минеральных и питьевых вод в декабре увеличилось на 1,8% в годовом выражении и на 13,2% — в месячном. За январь-декабрь было выпущено 15,2 миллиарда полулитров воды, что на 2,4% больше уровня предыдущего года.

В целом производство напитков в РФ в 2020 году увеличилось на 1,1% к 2019 году, в декабре — на 0,8% в годовом выражении и на 5,9% — в месячном. Изготовление табачных изделий в прошлом году выросло на 2,4% относительно 2019 года, в декабре выпуск уменьшился на 5,1% к декабрю 2019 года и на 17,8% по сравнению с ноябрем 2020 года.

Читайте также:

Россияне могут столкнуться с дефицитом водки в магазинах