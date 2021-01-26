МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило еще 2,7 миллиарда рублей на бесплатные лекарства для больных с коронавирусом, сообщает во вторник пресс-служба кабмина. В России впервые с 3 ноября выявили за день меньше 19 тысяч случаев COVID

Согласно сообщению, в прошлом году на эти цели из резервного фонда правительства было направлено почти 8 миллиардов рублей. О выделении дополнительного финансирования премьер Михаил Мишустин говорил на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 26 января.

"Еще 2,7 миллиарда рублей выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.