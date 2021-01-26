2021-01-26T13:15:04+03:00
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Власти выделили еще 2,7 миллиарда рублей на бесплатные лекарства от COVID
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Правительство РФ выделило еще 2,7 миллиарда рублей на бесплатные лекарства для больных с коронавирусом, сообщает во вторник пресс-служба кабмина. Согласно сообщению, в прошлом... ПРАЙМ, 26.01.2021
лекарства, правительство рф, covid - 19, пандемия, новости, экономика, бизнес, фармацевтика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило еще 2,7 миллиарда рублей на бесплатные лекарства для больных с коронавирусом, сообщает во вторник пресс-служба кабмина.
Согласно сообщению, в прошлом году на эти цели из резервного фонда правительства было направлено почти 8 миллиардов рублей. О выделении дополнительного финансирования премьер Михаил Мишустин говорил на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 26 января.
"Еще 2,7 миллиарда рублей выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.