2021-01-26T15:46:00+03:00
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2021-01-26T15:46:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210126/832895171.html
Власти определили прожиточный минимум за третий квартал 2020 года
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Величина прожиточного минимума (ПМ) за III квартал 2020 года на душу населения составила 11 606 рублей, следует из приказа, подписанного главой Минтруда РФ Антоном Котяковым... ПРАЙМ, 26.01.2021
прожиточный минимум, россия, экономика, новости
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7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Величина прожиточного минимума (ПМ) за III квартал 2020 года на душу населения составила 11 606 рублей, следует из приказа, подписанного главой Минтруда РФ Антоном Котяковым.
"Установить по согласованию с министерством экономического развития РФ и министерство финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за III квартал 2020 года на душу населения 11 606 рублей ", — говорится в документе, размещенным на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно ему, величина ПМ для трудоспособного населения составила 12 542 рубля, для пенсионеров – 9519 рублей, для детей – 11 580 рублей.