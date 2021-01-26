МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Величина прожиточного минимума (ПМ) за III квартал 2020 года на душу населения составила 11 606 рублей, следует из приказа, подписанного главой Минтруда РФ Антоном Котяковым. В России изменится максимальный размер пособия по беременности и родам

"Установить по согласованию с министерством экономического развития РФ и министерство финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за III квартал 2020 года на душу населения 11 606 рублей ", — говорится в документе, размещенным на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно ему, величина ПМ для трудоспособного населения составила 12 542 рубля, для пенсионеров – 9519 рублей, для детей – 11 580 рублей.