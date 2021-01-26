МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд улучшил прогноз динамики мировой экономики и теперь ожидает роста ВВП на 5,5% в 2021 году, говорится в докладе фонда.

При этом МВФ оставил без изменений прогноз на 2022 год, по прежнему ожидает роста мировой экономики на 4,2%. В октябре МВФ ожидал роста мирового ВВП на 5,2% в 2021 году.

В 2020 году, по оценке фонда, мировой ВВП сократился на 3,5%.

"Одобрение нескольких вакцин и начало вакцинации в некоторых странах в декабре вселили надежды на окончательное прекращение пандемии", — говорится в докладе МВФ.

Повышение прогноза отражает более сильное, чем ожидалось, восстановление в среднем по регионам во второй половине года, также отмечается в докладе. Прогноз роста на 2021 год отражает дополнительную политическую поддержку в нескольких крупных странах и ожидание усиления активности по мере начала применения вакцин.

ЕВРОЗОНА

МВФ ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2021 году до 4,2% с 5,2%, ожидавшихся в октябре.

Фонд прогнозирует, что ВВП Германии вырастет в 2021 году на 3,5%, Франции — на 5,5%, Италии — на 3%, Испании — на 5,9%.

В 2020 году, по оценке МВФ, падение ВВП еврозоны составило 7,2%. В октябре организация прогнозировала падение показателя на 8,3%. Самое сильное падение ВВП в 2020 году зафиксировано в Италии — на 9,2%, Франции — на 9%. ВВП Германии упал по итогам минувшего года на 5,4%.

Прогноз роста ВВП еврозоны в 2022 году был сохранен на уровне в 3,6%.

МВФ отмечает, что согласно обновленному с учетом пандемии прогнозу, вследствие сильной поддержки экономики стран со стороны государства и в ожидании вакцин летом 2021 года, экономические потери стран с развитой экономикой будут заметно ниже, чем у других стран.

США

Фонд улучшил прогноз по динамике экономики США на 2021 год на фоне продолжающейся эпидемии.

Прогнозируется рост ВВП США на 5,1% в 2021 году, в октябре ожидался роста на 3,1%. При этом фонд ожидает, что рост в 2022 году будет не таким высоким — 2,5% вместо прогнозировавшихся ранее 2,9%.

По оценкам МВФ, в 2020 году ВВП США снизился на 3,4%.

Улучшение прогноза, по словам МВФ, особенно велико для стран с развитой экономикой и отражает дополнительную фискальную поддержку — в основном в Соединенных Штатах, а также в Японии.

КИТАЙ

МВФ ухудшил прогноз по росту экономики КНР до 8,1% в 2021 году по сравнению с октябрьской оценкой в 8,2%.

По оценке, опубликованной в докладе, рост ВВП Китая в 2020 году составил 2,3%. В октябре фонд прогнозировал рост показателя на 1,9%. Прогноз на 2022 год также ухудшен на 0,2 процентного пункта, до роста на 5,6%.

"Ожидается весомая разница между Китаем, где эффективные меры сдерживания (распространения коронавируса — ред.)… и поддержка ликвидности центральным банком, способствовали восстановлению, и другими экономиками (развивающихся рынков — ред.)", — отмечает МВФ.

Китай стал единственной из крупнейших экономик, которая, по мнению МВФ, продемонстрировала рост в 2020 году.