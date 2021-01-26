МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Нефтяные компании по итогам 2020 года выплатили в бюджет РФ около 350-400 миллиардов рублей в рамках демпферного механизма на топливном рынке, окончательная цифра уточняется, сообщил журналистам статс-секретарь – замминистра финансов России Алексей Сазанов. Новак 28 января проведет совещание по ситуации на топливном рынке

"Сейчас цифра уточняется, порядка 350-400 миллиардов (рублей — ред.)", — ответил он на вопрос о том, во сколько ведомство оценивает поступления в бюджет от демпфера в целом по 2020 году.

"Просто окончательные данные за декабрь придут, и будут окончательно понятны цифры. Но в районе 400 миллиардов, 350-400 миллиардов будет", — добавил он.

Сазанов при этом отметил, что в настоящее время ценовая конъюнктура рынка такова, что теперь нефтяники должны получать выплаты от государства в рамках демпфирующего механизма. Он напомнил, что ожидает стабилизации ситуации с ценами на российском топливном рынке за счет этого.

"Я уже говорил, что сейчас начнутся выплаты компаниям, выплаты НПЗ, начиная с февраля… Думаю, что это стабилизирует ситуацию", — прокомментировал он позицию Минфина по текущей ситуации с ценами на топливо в РФ. В четверг в правительстве планируется совещание на эту тему в связи с недавним ростом цен на бензин и дизтопливо.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.