МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Управляющие компании (УК) смогут самостоятельно разрабатывать правила паевых инвестфондов (ПИФов), доступных так называемым квалифицированным инвесторам, сообщает ЦБ РФ.

"С 1 февраля 2021 года управляющие компании (УК) смогут самостоятельно разрабатывать правила доверительного управления ПИФами для квалифицированных инвесторов. С этого дня отменяются типовые правила, по которым действуют такие ПИФы. Эти изменения вводятся вступающими в силу поправками в закон об инвестиционных фондах", — говорится в этом сообщении.

Указание Банка России, которое устанавливает требования к правилам ПИФов для квалифицированных инвесторов, зарегистрировал Минюст России.

Эти новации позволят УК более гибко составлять правила и дадут инвесторам больше свободы в выборе условий доверительного управления, отмечает финрегулятор.

Это даёт определенную гибкость для УК устанавливать условия, которые зачастую не могли быть реализованы в рамках давно не менявшихся типовых правил, при этом требования, установленные ЦБ, во многом приближены к сложившейся практике применения правил, прокомментировал для РИА Новости вице-президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Илья Ванин.

"Поэтому на первых порах не следует ожидать разработки чего-то принципиально нового. Наработанные подходы все равно будут использоваться, и согласование правил со специализированными депозитариями в большинстве случаев потребует применения определённых общих шаблонов и наработок", — продолжил Ванин.

НАУФОР планирует оказать методологическую поддержку УК и спецдепозитариям в этом вопросе, заключил он.