МИНСК, 26 янв — ПРАЙМ. Минск и Москва намерены в ближайшее время подписать соглашение о перевалке белорусских внешнеторговых грузов через порты России, заявил во вторник премьер Белоруссии Роман Головченко.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что часть экспортных объемов белорусских нефтепродуктов может быть перенаправлена через российские порты уже в текущем году.

Пятого января российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что алгоритм частичной переброски экспортных объемов белорусских нефтепродуктов из портов Прибалтики в российские прорабатывается на уровне экспертов, прогноз по этому вопросу оптимистичный. Переговоры между Москвой и Минском по цене на газ пройдут на этой неделе

"Беларусь и Россия намерены в ближайшее время подписать межправительственное соглашение о перевалке белорусских внешнеторговых грузов через порты РФ", — приводит слова Головченко госагентство Белта по итогам переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным, которые состоялись в Москве.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в августе 2020 года заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на другие. Новак в сентябре, когда он еще занимал пост главы Минэнерго, рассказывал, что обсуждается возможность переброски нефтяных потоков из портов Прибалтики, в частности Литвы, на северо-западные российские (Усть-Луга, Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург).

При этом Klaipedos nafta в середине декабря сообщила, что "дочка" Белорусской нефтяной компании приостановила экспорт нефтепродуктов через Клайпеду по новым контрактам.

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