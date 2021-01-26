КИЕВ, 26 янв — ПРАЙМ. Госдолг Украины в декабре 2020 года увеличился на 6,01 миллиарда долларов, до 90,26 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба министерства финансов страны. Украинский политик заявил об "афере века" с российским газом

"По оперативным данным на 31 декабря 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 551,94 миллиарда гривен или 90,26 миллиарда долларов США, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг — 1518,93 миллиарда гривен (59,52% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 53,72 миллиарда долларов; государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1033,00 миллиарда гривен (40,48%) или 36,53 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за декабрь 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины "увеличилась в гривневом эквиваленте на 153,64 миллиарда гривен, а в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 6,01 миллиарда долларов".

Ранее председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что каждая седьмая гривна доходов госбюджета идет на обслуживание госдолга, каждый украинец за обслуживание госдолга в 2020 году уплатил по 106 долларов.

Читайте также:

Украина намерена отсоединиться от российской энергосистемы к 2023 году