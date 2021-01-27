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В Москве отменили ограничения на ночную работу общепита
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Мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничения на ночную работу предприятий общепита, ночных клубов и баров, соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства столицы... ПРАЙМ, 27.01.2021
общепит, москва, пандемия, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничения на ночную работу предприятий общепита, ночных клубов и баров, соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства столицы.
"Установить, что с 27 января 2021 года возобновляется оказание гражданам услуг общественного питания, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах, в период с 23.00 до 06.00", — говорится в сообщении.