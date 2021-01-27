МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничения на ночную работу предприятий общепита, ночных клубов и баров, соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства столицы. Собянин сделал требование об "удаленке" рекомендательным

"Установить, что с 27 января 2021 года возобновляется оказание гражданам услуг общественного питания, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах, в период с 23.00 до 06.00", — говорится в сообщении.