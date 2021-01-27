МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Надо решить проблему социального неравенства и сблизить страны в плане развития, тогда и миграционных проблем не будет, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.

"Сейчас важно от общей констатации перейти к делу, направить реальные усилия и ресурсы на то, чтобы добиться как снижения социального неравенства внутри отдельных стран, так и постепенного сближения уровня экономического разных стран и регионов планеты. Тогда и миграционных кризисов не будет", — сказал он.

Глобализация привела к большому росту прибыли американских и европейских компаний, считает Путин.

"В течение этого же периода (с 2000 по 2016 годы — ред.) глобализация привела к значительному увеличению прибыли крупных транснациональных и, прежде всего американских и европейских компаний", — отметил президент РФ.

Президент считает, что в развитых странах расслоение в доходах населения глубже, нежели в развивающихся.

"Как же обстоят дела в развитых экономиках, где уровень среднего благосостояния гораздо выше? Как ни парадоксально это звучит, но проблемы расслоения здесь, в развитых странах, оказались еще более глубокими", — заявил он.

Президент РФ сослался на оценки Всемирного банка, согласно которым в 2000 году в США проживало 3,6 миллиона человек с уровнем менее 5,5 долларов в сутки, а в 2016 году этот показатель составлял уже 5,6 миллиона человек.