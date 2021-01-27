МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Нужно выработать новые многосторонние механизмы взаимодействия между странами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Важно использовать новые дополнительные форматы взаимодействия. Я говорю о таком явлении, как многосторонность", — сказал Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит в онлайн-формате.

Президент отметил, что политика ЦБ ряда стран раздувает финансовые пузыри, ведет к расслоению общества.

Низкие ключевые ставки ЦБ ряда стран и количественное смягчение ведут к росту разрыва уровня жизни в мире.

"В развитых странах процентные ставки повсеместно находятся практически на нулевой отметке, а в ключевых развивающихся — на исторически минимальных уровнях. Всё это делает стимулирование экономики традиционными инструментами, за счет наращивания частного кредитования, по сути, невозможным", — заявил Путин.

"Так называемое количественное смягчение, которое только повышает, раздувает пузырь стоимости финансовых активов, ведет к дальнейшему расслоению в обществе", — добавил президент.

Президент в ходе выступления отметил, что грань работы цифровых гигантов стерта, они пытаются грубо управлять обществом.

Путин отметил, что недопустимо продавливать свои интересы, легитимизировать односторонние действия.

"Конечно, его (явление многосторонности — ред.) также можно понимать по-разному, по-своему — либо как продавливание своих интересов, придание подобия легитимности односторонним действиям, когда другим остается лишь одобрительно кивать. Либо это реальное объединение усилий суверенных государств для решения проблем к общей пользе", — сказал лидер РФ.

Он пояснил, что речь в данном случае может идти о регулировании региональных конфликтов, создании технологических альянсов, о создании трансграничных, транспортных, энергетических коридоров и так далее.