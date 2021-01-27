КИЕВ, 27 янв — ПРАЙМ. Украинско-немецкий экономический форум планируется 19 марта в Берлине, сообщил замглавы министерства иностранных дел Украины Василий Боднар. Всемирный экономический онлайн-форум стартовал в Давосе

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Донбассе, украинский лидер попросил Меркель о содействии в ускорении получения вакцины от коронавируса.

Помимо этого, Зеленский предложил Германии присоединиться к международной "Крымской платформе" и пригласил Меркель посетить Киев по случаю 30-й годовщины независимости Украины, которая будет отмечаться 24 августа.

"Наше видение заключается в том, что это мероприятие должно быть в офлайн-формате. Форум, надеемся, состоится 19 марта в Германии, в Берлине", — сказал Боднар в интервью агентству "Укринформ", опубликованном в среду.

По его словам, в ходе форума стороны намерены обсудить проблемы, с которыми сталкивается немецкий бизнес на Украине, а также вопросы взаимодействия в реализации соглашения об ассоциации с Евросоюзом и совершенствования украинского законодательства.

Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе на Украине открылся рынок ЕС.

Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

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