МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Неправительственная организация Transparency International, финансируемая рядом стран, в том числе США, и за счет частных средств, включая Фонд американского миллиардера-финансиста Джорджа Сороса, представила индекс восприятия коррупции за 2020 год, в котором указала на небольшое снижение уровня коррупции в России, а также о рекордно высоком уровне взяточничества в США. Коррупционеры в России уходят от 98% штрафов

Россия в опубликованном в четверг рейтинге поднялась на 129 строчку, набрав еще два бала по сравнению с 2019 годом, когда страна занимала 137-е место из 180. Сейчас Transparency International присвоила РФ 30 баллов. Такое же количество баллов, однако, набрали Азербайджан, Габон, Малави и Мали.

США же в списке индекса восприятия коррупции 2020 года расположились на 25 строчке с 67 баллами по сравнению с 69 баллами и 23 позицией в прошлом году. Отмечается, что это наименьшее количество баллов для США с 2012 года, до этого страны мира ранжировались по другой шкале с 10-балльной системой.

Лидерами индекса, как и в предыдущие годы, остались Новая Зеландия и Дания с 88 баллами из возможных 100. В прошлом году у них было 87 баллов. В пятерку стран с наименьшим уровнем коррупции также вошли Финляндия, Швейцария, Сингапур и Швеция. Эксперт назвал сферу с самыми высокими коррупционными рисками в России

Среди стран с наивысшим уровнем коррупции указаны Сомали, Сирия, Йемен и Венесуэла. Антилидером рейтинга на 180 месте оказался Южный Судан.

"В этом году индекс восприятия коррупции рисует мрачную картину уровня коррупции во всем мире. Практически за 10 лет большинство стран не преуспели в борьбе с коррупцией или добились минимального прогресса, при этом более двух третей из них набрали менее 50 баллов. Результаты проведенного нами исследования показывают, что коррупция не только ставит под угрозу глобальную борьбу с COVID-19, но также способствует продолжающемуся кризису демократии", — говорится в докладе организации.

В 2020 году Transparency International, как и многие составители других рейтингов государств, уделили особое внимание влиянию пандемии коронавируса. Организация отмечает, что "коррупция препятствует борьбе с пандемией COVID-19 и преодолению других кризисов с соблюдением принципов справедливости", что подчеркивает важность принятия антикоррупционных мер и в период ЧС. Коррупция, по мнению организации, в таком случае влияет на все меры по борьбе с пандемией: от взяток за проведение тестов на COVID-19 до общей готовности властей и органов здравоохранения.

"Пандемия COVID-19 — это не просто кризис в области здравоохранения и экономики. Это коррупционный кризис, и в настоящее время нам не удается его преодолеть", — приводятся на сайте слова представителя правления TI Делии Феррейры Рубио.

Индекс восприятия коррупции Transparency International с 1995 года составляется на основе опросов экспертов и предпринимателей о коррупции в государственном секторе, проведенных независимыми организациями. Страны мира ранжируются по шкале от 0 (наивысший уровень восприятия коррупции) до 100 баллов. В России могут ужесточить наказание за мелкие взятки

Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International была основана в 1993 году бывшим региональным директором всемирного банка Петером Эйгеном. Всего в мире работает порядка 100 ее филиалов, в России TI представлена Центром антикоррупционных исследований и инициатив "ТИ-Р". Финансируется Transparency International в основном за счет дотаций правительств, в частности США, Германии, Великобритании, Еврокомиссии, а также средств частных фондов, в том числе Фонда Сороса.

Основных руководителей Transparency International подозревают, в частности, в связях с американским ЦРУ и британской разведкой Ми-6. Исследования Transparency International нередко становились предметом критики, причем как их результаты, так и методы составления рейтингов. Индекс восприятия коррупции составляется организацией в основном только из заявлений других неправительственных организаций и данных СМИ, кроме того, по мнению экспертов, технология сведения данных в единый индекс позволяет подгонять индекс под любой результат.