МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Несырьевой неэнергетический (ННЭ) экспорт РФ за 2020 год составил, по предварительным итогам, более 160 миллиардов долларов, что на 3,5% больше показателя 2019 года, сообщила журналистам глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. Госдума смягчила требования валютного контроля при экспорте

"По оценке РЭЦ, несырьевой неэнергетический экспорт в 2020 году превысит 160 миллиардов долларов, а его доля в общем объеме экспорта вплотную приблизилась к половине", — сказала Никишина.

Она уточнила, что "это на 3,5% больше, чем в 2019 году и почти в 3,5 раза больше, чем в 2000 году, когда экспорт составил 46 миллиардов долларов".

"Мы считаем, что есть явные предпосылки, чтобы в 2021 году объем ННЭ вырос, даже если рассчитывать его по более жесткой методике, в том числе без золота", — сказала глава центра.

Она уточнила, что "это именно задача, в том числе, и РЭЦ как института развития, чтобы экспортеры смогли эти предпосылки и возможности реализовать и наращивать поставки, несмотря на непростые внешние обстоятельства, которые будут сильно влиять".