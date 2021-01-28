МОСКВА — 28 янв, ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 января, опустилось на 67 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 847 тысяч заявок, сообщило в четверг министерство труда страны. США зафиксировали сильнейшее падение ВВП с 1946 года

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя на 25 тысяч, до 875 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 16 января, был пересмотрен до 914 тысяч с 900 тысяч.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 16,25 тысячи с пересмотренного показателя, до 868 тысяч. Первоначальный показатель был пересмотрен до 851,75 тысячи с 848 тысяч.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 января, снизилось на 203 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 4,771 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 4,974 с 5,054 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.