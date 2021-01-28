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Продажи новостроек в США в декабре выросли хуже прогноза
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Продажи новых домов в США в декабре выросли на 1,6% по сравнению с пересмотренным показателем ноября — до 842 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства... ПРАЙМ, 28.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА — 28 янв, ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в декабре выросли на 1,6% по сравнению с пересмотренным показателем ноября — до 842 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 1,9% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 865 тысяч.
Показатель прошлого месяца был пересмотрен в сторону понижения — до 829 тысяч с 841 тысячи.
По сравнению с декабрем 2019 года, когда индикатор составлял 731 тысячу, продажи новых домов в США в отчетном месяце показали рост на 15,2%.
Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.