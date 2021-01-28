МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года снизились, по предварительной оценке, на 3,5%, показав максимальное снижение с 2016 года, свидетельствую данные Росстата. США зафиксировали сильнейшее падение ВВП с 1946 года

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизились на 3,5%, в четвертом квартале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — снизились на 1,7%", — говорится в документе.

Реальные располагаемы доходы россиян в 2020 году показывали положительную динамику лишь в первом квартале, когда рост составил 1%. Максимальное снижение было зафиксировано по итогам второго квартала — спад на 7,9%. В третьем квартале падение реальных располагаемых доходов россиян замедлилось до 5,3%, в четвертом — до 1,7%.

Минэкономразвития РФ в своем сентябрьском прогнозе ожидало, что снижение реальных располагаемых доходов по итогам 2020 года составит 3%.

Росстат в 2019 году отказался от публикации ежемесячных данных о денежных доходах населения и теперь публикует их ежеквартально. Ведомство также представило результаты ретроспективных расчетов динамики денежных доходов населения за 2013-2018 годы, выполненных по обновленной методологии. В соответствии с обновленными данными, максимальное снижение реальных располагаемых доходов достигло 4,5% в 2016 году. По данным Росстата, в 2019 году реальные располагаемые доходы населения выросли на 1%.