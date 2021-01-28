МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Рост реальных зарплат в РФ в ноябре 2020 года замедлился до 0,2% в годовом выражении с 0,5% в октябре, свидетельствуют данные Росстата. Росстат сообщил о снижении безработицы в России в декабре

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

По сравнению с октябрем 2020 года реальные зарплаты в РФ в ноябре снизились на 1,5%. В январе-ноябре они выросли на 2,2% в годовом выражении.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе-ноябре 2020 года составила 49 454 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,5%, в ноябре 2020 года — 49 274 рубля и выросла на 4,6%", — говорится также в документе.

По сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата снизилась на 0,8%.