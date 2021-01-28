МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Совместный приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и Минэнерго о повышении нормы обязательных объемов продаж на бирже бензина, до 11%, и дизтоплива, до 7,5%, будет принят в феврале, заявил замглавы министерства энергетики Павел Сорокин по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака. Доходы россиян в 2020 году показали максимальное снижение за четыре года

По действующему приказу норматив продаж бензина на бирже составляет 10%, а по дизельному топливу — 6%.

"До 7,5% будет увеличение объема по дизелю. По бензину с 10% до 11%", — сказал Сорокин.

Он добавил, что приказ будет подписан в феврале. Эту позицию подтвердил и глава ФАС Максим Шаскольский.