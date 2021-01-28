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Норма биржевых продаж топлива вырастет с февраля
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Совместный приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и Минэнерго о повышении нормы обязательных объемов продаж на бирже бензина, до 11%, и дизтоплива, до 7,5%, будет... ПРАЙМ, 28.01.2021
минэнерго рф, топливо, фас, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Совместный приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и Минэнерго о повышении нормы обязательных объемов продаж на бирже бензина, до 11%, и дизтоплива, до 7,5%, будет принят в феврале, заявил замглавы министерства энергетики Павел Сорокин по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака.
По действующему приказу норматив продаж бензина на бирже составляет 10%, а по дизельному топливу — 6%.
"До 7,5% будет увеличение объема по дизелю. По бензину с 10% до 11%", — сказал Сорокин.
Он добавил, что приказ будет подписан в феврале. Эту позицию подтвердил и глава ФАС Максим Шаскольский.