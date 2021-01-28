2021-01-28T21:16:05+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20210128/832920536.html
Назван возможный "виновник" сокращения населения России
Экономика
Новости
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https://россиясегодня.рф
Предприниматель Олег Дерипаска возложил на Банк России (ЦБ) ответственность за сокращение населения страны, передают РИА Новости. Ранее Росстат сообщил о снижении численности... ПРАЙМ, 28.01.2021
население, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 янв – ПРАЙМ. Предприниматель Олег Дерипаска возложил на Банк России (ЦБ) ответственность за сокращение населения страны, передают РИА Новости.
Ранее Росстат сообщил о снижении численности населения России за 2020 год более чем на полмиллиона человек — с 146 миллионов 748 тысяч до 146 миллионов 238 тысяч.
"Вот еще один печальный итог работы нашего ЦБ", — написал Дерипаска в своем телеграм-канале.
Бизнесмен не в первый раз выступает с резкой критикой политики Центробанка. В марте прошлого года миллиардер заявил, что в регуляторе либо не понимают серьезность будущих проблем на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть, либо пытаются их скрыть. Тогда же он призвал снизить ключевую ставку, расширить меры поддержки населения и ввести прямую финансовую помощь.
Кроме того, в декабре Дерипаска критиковал ЦБ за политику в отношении агропредприятий. По его словам, cначала ЦБ держал завышенный курс рубля на фоне недоступных условий по кредитам, а когда отпустил курс, процентные ставки "взлетели до запредельных уровней". Это сделало российский внутренний рынок зависимым от ситуации за рубежом, считает предприниматель.