МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Госдолг российских регионов в 2020 году вырос на 383 миллиарда рублей, или на 18%, достигнув 2,5 триллиона рублей, сообщил первый заместитель министра финансов Леонид Горнин. Росстат сообщил о падении темпов ввода жилья по итогам 2020 года

"По итогам 2020 года государственный долг субъектов Российской Федерации увеличился на 383 млрд руб., или на 18%, и достиг 2496 млрд руб. Размер долга муниципальных образований практически не изменился, поскольку основное бремя антикризисных мероприятий регионы взяли на себя", — написал он в статье для "Российской газеты".

Горнин отметил, что более половины прироста долга регионов (56%) пришлось на практически бесплатные бюджетные кредиты из федерального бюджета. "Задолженность перед кредитными организациями за год даже несколько сократилась (на 5,6 млрд руб.), а рост рыночной задолженности пришелся на размещаемые регионами облигации, показывающие доверие кредиторов к региональной власти и позволяющие привлекать финансовые ресурсы на больший срок при меньших расходах на обслуживание долга. Таким образом, несмотря на общий рост государственного долга регионов, его структура улучшилась", — добавил он.

По его словам, показатель долговой нагрузки (соотношение общего размера государственного долга и объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов) на 1 января 2021 года составил 27,3%, что существенно ниже максимальных значений, зафиксированных после кризиса 2014 года (36,5%). "Таким образом, долговая нагрузка регионов остается на безопасном уровне, который примерно соответствует уровню конца 2012 года", — указал первый замминистра.

Горнин также сообщил, что по итогам года бюджеты регионов исполнены с дефицитом в 677 миллиардов рублей, из которых 560 миллиардов, или 83% дефицита, пришлось на 16 регионов с высокой долей ТЭК в структуре доходов, а также на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. Ранее Минфин сообщал, что, по предварительным данным, дефицит бюджетов российских регионов по итогам 2020 года составил 707 миллиардов рублей.