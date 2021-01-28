МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. К концу прошлого года экономика США пришла изнеможенной. И совсем не гарантировано, что нынешний она завершит на высоте. США зафиксировали сильнейшее падение ВВП с 1946 года

Министерство труда США сообщило в четверг, что ВВП страны в 4-м квартале вырос на 4,0% годовых после роста на 33,4% в 3-м квартале. Годовые показатели являются индикатором того, что было бы, если бы квартальная динамика сохранялась неизменной целый год. Фактически же ВВП в 4-м квартале вырос на 1,0%, а в 3-м – на 7,5%. Этого недостаточно, чтобы вытащить экономику из пропасти, в которую она угодила в первом полугодии из-за Covid-19. По сравнению с тем же периодом предыдущего года ВВП в 4-м квартале был на 2,5% меньше.

Еще больше тревоги вызывает то обстоятельство, что ВВП в 4-м квартале показал рост к предыдущему кварталу только потому, что квартал очень хорошо начинался. По оценкам IHS Markit, в октябре ВВП вырос примерно на 0,6% по сравнению с сентябрем и был на 1,4% выше среднего значения за 3-й квартал.

В ноябре ситуация ухудшилась. Рост заболеваемости Covid-19 вновь ударил по потребительским расходам. И хотя опубликованный в четверг отчет предполагает, что в декабре ситуация немного выправилась (декабрьские оценки IHS еще не доступны), похоже, что в декабре ВВП был меньше, чем в октябре.

В таких условиях ВВП будет труднее показать рост в 1-м квартале этого года. Говоря языком бейсбола, если 4-й квартал он начинал на третьей базе, то нынешний ему пришлось открывать в позиции отбивающего, да еще и с отставанием в счете.

И все же, благодаря утвержденному в конце прошлого года пакету стимулирования стоимостью 900 млрд долларов, экономисты прогнозируют скромный рост ВВП в 1-м квартале. Во 2-м квартале, когда ожидается принятие еще одного пакета помощи и обеспечение более широкого доступа к вакцинам от Covid-19, экономисты прогнозируют гораздо более сильный рост.

Слабость ВВП в 4-м квартале также отчетливо демонстрирует, что экономика по-прежнему находится во власти пандемии. Обвала, подобного наблюдавшемуся прошлой весной, больше не предвидится, но повышенная осторожность и ужесточение ограничений могут задушить экономический рост. Более того, хотя есть множество оснований надеяться на то, что вакцинация позволит взять коронавирус под контроль позднее в этом году, причины для обеспокоенности тоже сохраняются. Появление мутаций коронавируса, против которых существующие вакцины могут оказаться неэффективны (подобных штамму, обнаруженному в Бразилии), порождает вероятность того, что Covid-19 будет осаждать страну и через год.

Возможно, пандемии и суждено быть побежденной, но победа над ней еще не одержана.

— Автор Justin Lahart, justin.lahart@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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